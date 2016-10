NDR 11:30 bis 13:00 Reportage Kesslers Expedition - Mit dem Rasenmäher auf den Brocken D 2012 2016-10-23 11:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Wieder eine Expedition! Diesmal in den Harz, auf den Brocken: Schauspieler Michael Kessler ist fassungslos und nicht gewillt, noch einmal zu paddeln, zu laufen oder zu radeln. Auf der Suche nach einem geeigneten motorisierten Gefährt entdeckt Michael Kessler einen Gärtner. Nichtsahnend mäht dieser gerade auf dem Vorplatz des rbb an der Masurenallee den Rasen. Dann eben mit Rasenmäher! Den Brocken erklimmt er motorisiert! Schließlich sind es von Berlin bis auf den Brocken hinauf über 250 Kilometer. Mit dem sechs km/h schnellen Elektrorasenmäher hat Michael Kessler alle Gelegenheit, die Natur zu bewundern und Gespräche zu führen. Sein Weg geht in beschaulichem Tempo von Berlin über Brandenburg und Sachsen-Anhalt in den Harz: Er kommt durch Potsdam, Caputh, Ferch, Lehnin, Golzow, Bad Belzig, Zerbst. Bei Barby überquert er die Elbe, lernt Schönebeck, Magdeburg, Wanzleben, Egeln, Quedlinburg und Thale am Harzrand kennen. Falls der umweltfreundliche Rasenmäher durchhält und die teilweise beachtlichen Steigungen bezwingt, wird Michael Kessler die Spitze des höchsten Berges der nördlichen Mittelgebirge Deutschlands erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kesslers Expedition