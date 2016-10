NDR 12:45 bis 13:30 Dokumentation Reisewege Sardinien - Insel der Feen und Hirten D 2009 Live TV Merken Der Ismaelitenführer Aga Khan entdeckte und bereiste Sardinien in den 1960er-Jahren. An der Costa Smeralda ließ der milliardenschwere Geschäftsmann exklusive Ferienanlagen und noble Hotels bauen. Fortan genoß Sardinien den Ruf eines Badeparadieses für die Schönen und Reichen. Smaragdgrün und glasklar ist das Wasser fast um die ganze Insel herum. Auch heute noch macht ein Großteil der Touristen dort Badeurlaub. Aber sehen sie das wahre Sardinien? Die Einheimischen verneinen das. Die Granitregion Gallura mit ihren Korkeichenwäldern, die Karstgebirge des Supramonte oder die einsamen Dörfchen des Gebietes Iglesiente, das ist das echte, unverfälschte Sardinien. Wer die Insel wirklich kennenlernen will, muss vor allem aber die Menschen besuchen, die ihre Identität bewahren, indem sie alte Traditionen pflegen. Das Filmteam besucht die Vokalgruppe Tenores die Bitti, deren polyfone Gesänge auf die uralte sardische Hirtenkultur verweisen. Auch der Schnitzer in Mamoiada führt den Ursprung seiner Mamuthones, so werden die Holzmasken genannt, auf alte Bräuche der Hirten zurück. In den archäologischen Museen von Nuoro und Sassari findet man schließlich Bronzefiguren aus nuraghischer Zeit, die Hirten und ihre Tiere darstellen. Sardinien und seine Kultur waren jahrtausendelang vom Viehnomadentum geprägt. Und heute? In einem Tal in der Nähe von Urzulei trifft das Filmteam Sebastiano Cabras, einen "modernen Hirten". Nachdem Sebastiano seine Arbeit im Telekommunikationsbereich verloren hat, hält er Ziegen, Schafe und Schweine, baut Gemüse an und macht Wein. Er ist einer von vielen Tausend Teilzeithirten, die notgedrungen zu einer traditionellen Lebensweise zurückgekehrt sind. Nach "sardischer Identität" fragt der Film auch Musiker der populären Gruppe Janas bei den Proben zu einem Konzert, den Arzt und Schriftsteller Giorgio Todde in Cagliari und den Archäologen Silvano Loris bei den Ausgrabungen eines nuraghischen Heiligtums nahe Oliena. Sardinien ist für sie alle mehr als eine autonome Region Italiens. Sardinien ist ein kleiner, vergessener Kontinent, dessen reiche Kultur und vielfältige Natur wieder entdeckt werden müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sardinien Regie: Peter M. Kruchten