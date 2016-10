WDR 22:10 bis 23:40 Krimi Milchgeld. Ein Kluftingerkrimi D 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Gewaltverbrechen erschüttert Kommissar Kluftingers idyllischen Heimatort Altusried. Der Ermordete arbeitete als Betriebsleiter einer nahe gelegenen Molkerei und war verhasst, weil er knallhart den Milchpreis drückte. Davon betroffen sind die um ihre Existenz bangenden Bauern, mit denen der Kommissar gemeinsam im Blasorchester spielt. Kluftinger muss ihnen unangenehme Fragen stellen, was die Atmosphäre prompt vergiftet. Auch seine Frau Erika ist verschnupft, weil ihr Gatte wegen dieses Mordfalls den gemeinsamen Spanienurlaub absagt. Und zu allem Überfluss stellt sein übereifriger Vater, ein pensionierter Dorfpolizist, eigene Ermittlungen an. Während der Kommissar bei der Verfolgung eines Verdächtigen in ein ausgehobenes Grab fällt, führen Kluftinger Seniors Ermittlungen zur Verhaftung der illegal beschäftigten Putzfrau des Mordopfers. Diese hat mit der Bluttat nichts zu tun, bringt den Kommissar aber auf die Spur rätselhafter Lkw-Lieferungen aus Osteuropa. Ist etwa die Russenmafia im Spiel und das Allgäu ein Umschlagplatz für den internationalen Drogenhandel? Dank seiner unnachahmlichen Zähigkeit findet der grantige Allgäu-Kommissar heraus, dass es tatsächlich um weißes Pulver, nicht aber um Rauschgift geht. Als dann noch Kluftingers Vater spurlos verschwindet, überschlagen sich die Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Herbert Knaup (Kommissar Kluftinger) Johannes Allmayer (Richard Maier) Jockel Tschiersch (Roland Hefele) Hubert Mulzer (Hans Lodenbacher) Katharina Spiering (Sandy Henske) Sarah-Lavinia Schmidbauer (Sabine Gruber) Margret Gilgenreiner (Erika Kluftinger) Originaltitel: Milchgeld. Ein Kluftingerkrimi Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Stefan Holtz, Florian Iwersen Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12