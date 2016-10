WDR 20:15 bis 21:45 Show Deutsche Hits aus 60 Jahren - Von Conny Froboess bis Campino D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken "Mein kleiner grüner Kaktus", "Schön ist es auf der Welt zu sein" und "Ein bisschen Frieden" ... wer kann diese Lieder nicht mitsingen? Und wer möchte nicht mit einem Glas "Griechischer Wein" seinen Feierabend vor dem "Haus am See" verbringen? Von den Anfängen der Volksmusik bis zum heutigen Popsong, deutschsprachige Musik hat Melodien für Millionen hervorgebracht. In einer unterhaltsamen Reise durch 6 Jahrzehnte gibt es ein Wiedersehen mit Schlagergrößen und Entertainern wie Cornelia Froboess, Drafi Deutscher und Roy Black, aber auch eine Begegnung mit den Popmusikern der Gegenwart wie Peter Fox, den Toten Hosen und Unheilig. Und natürlich sind sie alle zu hören, in den "Deutsche Hits aus 60 Jahren". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Froboess, Drafi Deutscher, Roy Black, Peter Fox, Die Toten Hosen, Unheilig Originaltitel: Deutsche Hits aus 60 Jahren - Von Conny Froboess bis Campino