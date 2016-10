WDR 00:25 bis 01:00 Magazin Frau tv Die Silvesternacht - Den Opfern fehlt richtige Aufmerksamkeit / "Nicht nur krank - auch schön!" - Friseurin für Chemo-Patientinnen / Stigma Kaiserschnitt? - Wer nicht natürlich gebärt, ist anders D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Die Silvesternacht - Den Opfern fehlt richtige Aufmerksamkeit: "Ich verstehe nicht, warum der Täter noch frei rumläuft." Tanja ist eine der vielen Frauen, die in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof belästigt wurden. Und obwohl es Zeugen gab und sie die Tat angezeigt hat, ist der Täter nicht verurteilt worden. Ein besonders krasser Fall. Aber auch viele andere Opfer warten bisher vergeblich auf die Aufklärung ihrer Fälle. Es sind Monate vergangen, doch die Aufklärungsarbeit stockt. Im Untersuchungsausschuss des Landes geht es eher um die Schuld einzelner Verantwortlicher, aber was ist mit den Opfern? Jetzt wird dem Ausschuss erstmals ein Gutachten der gesammelten Anzeigen vorgelegt. Frau tv fragt nach: Wird sich wirklich um die Aufklärung der Einzelfälle bemüht? - "Nicht nur krank - auch schön!" - Friseurin für Chemo-Patientinnen: Viele Frauen, die ihre Haare nach eine Chemotherapie verlieren, möchten eine Perücke tragen. Aber die üblichen Perücken-Shops bieten meist wenig Charme und Ambiente. Dort ist die Atmosphäre leider oft klinisch und erdrückend. Die Friseurin und Perückenmacherin Tatjana Richartz ist überzeugt, dass Frauen, die eine Perücke brauchen, sich danach sehnen, nicht nur krank, sondern auch schön zu sein. Diese Frauen möchten in einem schönen Umfeld zum Friseur gehen und sich verwöhnen lassen. Genau wie die meisten anderen Frauen auch. Aus dieser Idee entstand die Idee zu ihrem Zweithaarladen, ein Laden zum Wohlfühlen, für Wellness und Vertraulichkeit: Hier können Frauen - ob gesund oder krank - einfach zum Friseur gehen und sich verwöhnen lassen. - Stigma Kaiserschnitt? - Wer nicht natürlich gebärt, ist anders: Die meisten Frauen wünschen sich eine "natürliche Geburt". Aber manchmal gibt es eben Gründe, die einen Kaiserschnitt notwendig machen. Für viele Mütter ist der Kaiserschnitt auch dann noch Thema, wenn die Narbe längst verheilt ist. Sie sind verletzt, enttäuscht und traurig. Hinzu kommen manchmal auch Vorwürfe, die Mütter hätten sich nicht ausreichend bemüht oder könnten beim Thema Geburt nicht wirklich mitreden. Frau tv spricht mit Frauen über das große Stigma Kaiserschnitt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sabine Heinrich Originaltitel: frauTV