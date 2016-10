WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story Der Traum vom großen Teilen - Airbnb & Co zwischen Mythos und Milliarden D 2016 2016-10-20 21:02 Stereo Untertitel HDTV Merken Daniel Bartel teilt gerne - seine Wohnung, sein Büro, Autos. Ein eigener Wagen ist für ihn gar nicht mehr vorstellbar. Viel zu teuer in Köln, Parkplätze sind schwer zu finden. So spart er Geld und hilft, die Umwelt zu schonen. Alles per App auf seinem Smartphone. Die Share Economy ist hipp und längst keine romantische Vorstellung mehr. Ob Car to Go, Airbnb, Wimdu oder Uber - die Großen aus der neuen Wirtschaft sind längst Milliarden wert, deren Wachstum offenbar unaufhaltsam. Tanja Reinhard und Jörg Laaks treffen "Anfänger" wie Steffi und Martin Schleitthof, die ihren Bauernhof mit 60 Menschen teilen, die sie jede Woche mit frischem Gemüse, Eiern und Fleisch versorgen. Sie besuchen "Profis" wie Ursula Westkott, die ein Zimmer an Touristen vermietet und sich damit einen Job ins Haus geholt hat. Teilen, das neue Wirtschaften. So können Probleme weltweit gelöst werden, sagen die Propheten der Share Economy. Tauschbörsen und Leihportale sind beliebt wie nie - doch genauso umstritten. Reisende lieben Airbnb und den Taxi-Anbieter Uber, doch sind die Portale nicht längst ganz gewöhnliche Wirtschaftsunternehmen, die amerikanischen Rambo-Kapitalismus verbreiten und dabei glauben, die geltenden Gesetze seien veraltet und gelten für sie nicht? "die story" wagt einen Blick in die Zukunft eines Wirtschaftszweigs, der längst das Leben von Millionen Menschen verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die story Regie: Tanja Reinhard/Jörg Laaks