Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg Otterfamilie trifft auf Orang-Utan / Klapperschlange in den Wehen / Wer braucht schon Intelligenz, wenn er Stacheln hat / Großer Putztag bei den Flamingos D 2013 Die Zwergotterfamilie gewöhnt sich ein "Fressen, schlafen, Orangs ärgern" ist das Motto der quirligen Zwergotter. Seit einigen Wochen haben sie Junge und waren deshalb nicht auf der großen Affenanlage. Nun ist die Schonzeit vorbei und Tierpfleger Claus Claussen will sehen, wie sich die Otterfamilie samt Babys mit den Orang-Utans versteht. Und siehe da, trotz ihrer Jungen sind die Otter frech und neugierig wie immer. Sie klauen ihren großen Nachbarn sogar das Futter und locken Clanchef Tuan aus der Reserve. Klapperschlangennachwuchs Im Tropen-Aquarium liegt die Klapperschlange in den Wehen. Dr. Guido Westhoff hofft auf zahlreichen Nachwuchs. Eine Klapperschlange bringt bis zu zehn kleine Schlangenbabys zur Welt. Und die sind nicht nur schön, sie sind vor allem giftig. Schon die kleinen, lebend geborenen Schlangen sind sehr gefährlich. Mit ihren Zähnen können sie bereits kurz nach ihrer Geburt zubeißen und Gift absondern. Stachelschwein-IQ-Test Wer braucht schon Intelligenz, wenn er Stacheln hat. Hagenbecks Tierpfleger wollen die Intelligenz ihrer Stachelschweine testen. Aus diesem Grund verstecken sie Futter in einem Karton. Und damit das Experiment nicht zu leicht wird, vergraben sie den mit leckerem Gemüse gefüllten Karton, im Gehege. Stachelschweine können nicht gut sehen, dafür aber besonders gut riechen. Ob die Tiere das Futter finden? Großer Putztag Die Außenanlage der Flamingos soll gründlich gereinigt werden. Dafür muss das Wasser des Teiches komplett abgelassen und die Flamingos in das Flamingohaus getrieben werden. Das ist nicht ungefährlich, denn bei dieser Gruppendynamik können sich die Tiere leicht verletzen. Die Tierpfleger lotsen die Flamingos behutsam in den Innenbereich. Wasser marsch! Originaltitel: Leopard, Seebär & Co. Regie: Catarina Woj