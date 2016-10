WDR 07:20 bis 08:05 Trickserie Der kleine Prinz: Der Planet des Riesenkometen F, D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Der Planet des Riesenkometen: Der kleine Prinz und Fuchs sollen den Planeten des Riesen vor dem Zusammenstoß mit einem Kometen retten. Doch alle Versuche, die Flugbahn des Kometen zu ändern, bleiben erfolglos. Der Planet, der die Form eines schlafenden Riesen hat, dämmert der Katastrophe entgegen. Da hat Talamus eine Idee: Wenn der Riese geweckt wird, kann er dann den Kometen nicht einfach festhalten? Der Planet des Riesenkometen: Der Riese wird wachgehalten, damit er den Kometen nicht fallen lässt. Alle anderen suchen fieberhaft nach dem geheimnisvollen ?Stein der Leichtigkeit'. Ohne ihn kann der Komet nicht fortbewegt und der Planet nicht gerettet werden. Flori, der Sohn von Talamus, hat eine blaue Murmel gefunden, für die sich auch die Finsterlinge interessieren. Der kleine Prinz ahnt die Zusammenhänge. Am Ende wird Flori zeigen müssen, was er beim Murmelspielen gelernt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Prinz Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: deutsches Dialogbuch: Karen Thilo, Martin Frei-Borchers Musik: Frédéric Talgorn, eingespielt vom WDR-Rundfunkorchester, Titellied: Annett Louisan

