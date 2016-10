WDR 22:40 bis 00:00 Magazin Westart live Beth Hart: Blues-Sängerin mit viel Soul / "Die Welt der Wunderlichs": Dani Levys schräger Familien-Kosmos / "Superwoman" Gayle Tufts: Mal eben die Welt retten / Von der Straße lernen: Jürgen Wiebickes Tour durch ein labiles Land / "Haymatloz": Die Türkei als Zufluchtsort deutscher Juden / Mit Klebeband und Teppichmesser: der Künstler Nicolas Lawin / "Dancing with Myself": Mehr als nur ein Selbstporträt / Wahrheit oder Lüge: Mit dem Fake-Buch in der Straßenbahn / Außerdem: Der Keim ist da! D 2016 2016-10-23 08:55 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Heimatgefühle, schräge Familienverhältnisse und eine extrem schöne Stimme: Die US-Musikerin Beth Hart stellt ihr neues Album vor. Außerdem zu Gast sind der Regisseur Dani Levy, "Superwoman" Gayle Tufts, der Buchautor Jürgen Wiebicke und der Tapeart-Künstler Nicolas Lawin. Beth Hart: Blues-Sängerin mit viel Soul: Sie war drogensüchtig, hat einen Hang zur Manie und eine fantastische Stimme: Die kalifornische Sängerin Beth Hart steht für Extreme. Sie arbeitete mit US-Gitarrengröße Joe Bonamassa und Eric Clapton, sang mit Tracy Chapman und für US-Präsident Barack Obama. Die dunkelsten Seiten ihres Lebens hat sie in "Leave the Ligth On" und auf dem preisgekrönten Album "Better Than Home" verarbeitet. Vor wenigen Tagen erschien ihr neues Soloalbum "Fire On The Floor". Mal bluesig und soulig, mal rockig erzählt sie mit ihrer rauchigen Stimme Geschichten von Liebe, Beziehungen, Heimat und Geborgenheit. Am 9. November ist sie in der Essener Lichtburg zu Gast. Ab Mai 2017 geht sie auf Deutschlandtournee. Doch zuvor stellt Beth Hart bei Westart live ihr neues Album vor. "Die Welt der Wunderlichs": Dani Levys schräger Familien-Kosmos: Wieder mal Zoff mit der rebellierenden Tochter oder der nörgelnden Schwiegermutter? Familie kann ganz schön nervig sein. Für "Alles auf Zucker"-Regisseur Dani Levy ist sie der Urquell für seine Komödien. Sein neuer Film "Die Welt der Wunderlichs" handelt von der alleinerziehenden Mutter Mimi Wunderlich (Katharina Schüttler) und ihrer dysfunktionalen, aber liebenswerten Familie. Ihr Vater, gespielt von Peter Simonischeck, ist manisch-depressiv und spielsüchtig, der Ex-Mann (Martin Feifel) ein Egoist und abgehalfterter Musiker, dazu eine theatralische Mutter (Hannelore Elsner), eine durchgeknallte Schwester (Christiane Paul) und ein siebenjähriger Sohn (Ewi Rodriguez), der ihr das Leben nicht leicht macht. Das klingt nach ziemlich viel Chaos, nach verletzten Gefühlen, Eifersucht und nicht realisierten Träumen. Regisseur Dani Levy ist zu Gast bei Westart live und verrät, warum er dennoch ein totaler Familienmensch ist. "Superwoman" Gayle Tufts: Mal eben die Welt retten: "Schimmliges Brot ist selten ein Vergnügen", war einer der ersten deutschen Sätze von Gayle Tufts. Es ist ein Titel der Pop-Band Foyer des Arts, bei der sie Mitte der 80er-Jahre Background-Sängerin war. Rund 30 Jahre später rockt die wohl bekannteste US-Amerikanerin in Deutschland mit ihrem deutsch-englischen Kauderwelsch "Denglisch" die Bühnen und Talkshows der Republik. Klug, witzig und mit politischem Sachverstand blickt sie mit schräger Comedy, Musik und Tanz auf ihre amerikanischen und deutschen Landsleute. Mit ihrem neuen Programm "Superwoman" ist sie auch in NRW unterwegs. Doch zuvor mobilisiert die quirlige Entertainerin im Westart live-Studio all ihre Superkräfte, um den Planeten zu retten, und gibt Einblicke in die fabelhafte Welt von Magic Unterwäsche und Grünkohlsmoothies. Von der Straße lernen: Jürgen Wiebickes Tour durch ein labiles Land: Die einen fürchten sich vor Rechtsextremismus in Deutschland, die anderen vor wirtschaftlichen Krisen, Klimawandel, Zuwanderern oder steigenden Mieten. Wie es um den Zustand unserer Demokratie und um unser Land bestellt ist, wollte auch der Philosoph und WDR-Moderator Jürgen Wiebicke wissen. Im Krisensommer 2015 wanderte er durch Deutschland und sprach wildfremde Menschen an. Er traf Bauern, die Angst vor ihrer Zukunft haben, suchte nach Leergut mit Flaschensammlern und sprach mit Menschen, die sich um mehr kümmern als ihr privates Wohlbefinden. "Meine Reise hat mich gleichzeitig pessimistischer und optimistischer gemacht. Es gibt viele Ohnmachtsgefühle, aber vieles ist auch im guten Sinne in Bewegung", sagt er. Welche spannenden Antworten und Denkanstöße ihm die Menschen mitgegeben haben, erzählt der Autor des Buchs "Zu Fuß durch ein nervöses Land" bei Westart live. "Haymatloz": Die Türkei als Zufluchtsort deutscher Juden: Susan Ferenz-Schwartz, Kurt Heilbronn, Engin Bagda, Enver Hirsch und Elisa In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Hermanns Gäste: Gäste: Beth Hart (Musikerin), Dani Levy (Regisseur), Gayle Tufts ("Superwoman"), Jürgen Wiebicke (Buchautor), Nicolas Lawin (Tapeart-Künstler) Originaltitel: Westart live