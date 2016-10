WDR 20:15 bis 21:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? - Bei Engels geht es um die Wurst und alte Schweinerassen Bei Engels geht es um die Wurst und alte Schweinerassen D 2016 2016-10-24 09:30 Stereo Untertitel HDTV Neue Staffel Merken Der "Land und lecker"-Bus rollt wieder durchs Land - an Bord sechs gut gelaunte Bäuerinnen, die sich gegenseitig auf ihre Höfe einladen. Auf ihrer kulinarischen Reise genießen sie Köstlichkeiten aus der Region und das, was die Landküche so zu bieten hat. Und am Ende der Reise steht die Frage aller Fragen: Wer hat das beste Menü gekocht? Wer holt den Titel nach Hause? Heute geht es an die Grenze zwischen Ostwestfalen und Sauerland, in die kleine Stadt Geseke. Bei Bauer Engels wird alles verarbeitet, was der Hof so hergibt: Wurstwaren, Fleisch, Marmeladen, Eintöpfe. Einmal die Woche wird gewurstet und das nach einem Rezept von Urgroßvater Engels. "Das Leben auf dem Land ist für uns eine große Bereicherung und spannende Herausforderung", sagt Gastgeberin Christiane Engels. Auf dem Hof leben neben Limousin-Rindern auch Schwäbisch-Hällische Landschweine in artgerechter Haltung. Landfrau Christiane will am Dinnertag mit ihrer Schwiegermutter als Küchenhilfe antreten. Das ist eine Premiere bei Land und lecker! Eins ist sicher: Die beiden sind ein eingespieltes Team und es wird auf jeden Fall Schweinefleisch auf dem Teller landen. Aber es geht nicht nur ums Kochen und die "Landlust". Die Filme erzählen auch spannende Familiengeschichten. Die modernen Landfrauen sind Unternehmerinnen, die "um ihre Scholle kämpfen" und dabei spannende und kreative Wege einschlagen. Alle Frauen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte, die jede mit dem Leben auf dem Land verbindet. Garniert wird das Ganze mit leckeren Gerichten, die Lust auf gute Landküche machen. Alle Informationen zur Sendung sind unter www.landundlecker.wdr.de zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker