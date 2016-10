WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Schimpanse Willi ist stinksauer D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Tag beginnt sehr traurig: Vor dem Elefantenhaus musste ein Schild aufgestellt werden "Elefantenbaby Jamuna ist heute gestorben". Im Sommer können die Schimpansen wählen, ob sie laue Nächte lieber unter freiem Himmel verbringen wollen. Nur, was machen sie eigentlich tagsüber? Bei sommerlicher Hitze verdrücken sich die Mähnenwölfe Henry und Bobby ganz gern ins Gebüsch. Tierpfleger Florian Hundshammer muss sich wieder auf die Suche nach ihnen machen. Panzernashorn Nasi hat Probleme mit den Füßen. Ob die Tierpfleger ihm helfen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.