Dokumentation Faszination Flughafen: Dortmund - Der Ruhrgebiets-Airport D 2016 Der Regionalairport im Osten Dortmunds wirkt wie ein Großflughafen im Kleinformat. Im Vergleich zu Düsseldorf und Köln/Bonn geht es hier an der Grenze zu Holzwickede und Unna familiär zu. Jeder kennt jeden und die meisten arbeiten hier schon seit vielen Jahren. Doch der Schein trügt: Zwei Millionen Passagiere nutzen den Ruhrgebietsflughafen pro Jahr und fliegen zu 32 Zielen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt sind die Ziele in Osteuropa. Nonstop abheben nach Kattowitz, Warschau oder Bukarest. Und wenn zwischen sieben und neun Uhr am Morgen neun Flugzeuge gleichzeitig abgefertigt werden müssen, dann ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Alles muss dann reibungslos funktionieren. Denn nur genau 25 Minuten nach der Landung müssen die Flieger wieder startklar sein. Bei den Billigfluglinien ist dieses kurze Zeitfenster inzwischen Standard. Auf der anderen Seite der Start- und Landebahn finden pro Tag mehr als 150.000 Flugbewegungen statt - allerdings im Miniaturformat. Unter der Obhut von Flughafen-Feuerwehrmann Holger Hering produzieren drei Bienenvölker in guten Jahren bis zu 150 Kilogramm feinsten Dortmunder Flughafenhonig. Aus guten Grund, denn die Bienen fungieren als biologische Detektive. So lassen sich anhand der Qualität des Honigs Rückschlüsse auf die Schadstoffbelastung des Flughafengeländes ziehen. Und das ist immerhin die größte zusammenhängende Grünfläche Dortmunds. Der Dortmunder Flughafen ist auch bei Flugschülern beliebt. Die Flugschule Dortmund bildet hier aus und die Schüler sollten sich schnell zurechtfinden. Denn sie müssen sich direkt von der ersten praktischen Flugstunde an mit dem lokalen Linienverkehr auseinandersetzten. Und auch erfahrene Piloten aus der Geschäftsfliegerei kommen aus ganz Europa nach Dortmund. In einem hochmodernen Businessjet-Flugsimulator absolvieren sie ihre regelmäßigen Checkflüge. Der Film blickt hinter die Kulissen des "Flughafens der Spezialisten". Abseits vom permanenten Stress der Passagierluftfahrt logiert in Dortmund eine kleine, aber feine Fliegergemeinde. Die Dokumentation ist der zweite Teil der neuen WDR-Reihe "Faszination Flughafen" und entführt die Zuschauer in eine spannende, unerwartete Welt voller Emotionen. Denn bei aller Luftfahrt-Technik - am Ende geht es auch dem erfahrensten Piloten um die Faszination des Fliegens. Originaltitel: Faszination Flughafen Regie: Sascha Dünnebacke/Nanje Teuscher