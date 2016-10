WDR 00:30 bis 01:45 Musik Rockpalast: Scooter Aufzeichnung des Highfield Festivals vom 19.08.2016 aus Großpösna D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Scooter gehören zu den erfolgreichsten Dance-Acts aus Deutschland. Viele Jahre lang belegte die Band um Frontmann und Shouter H.P. Baxxter mit ihrem charakteristischen technoiden Dance-Sound und ihren teils absurden, teils unfreiwillig komischen Lyrics ("Hyper Hyper") eine eigene, selbst geschaffene Nische. In Popper- und vor allem Rocker-Kreisen wurde die Band kurz nach ihrer Gründung Mitte der Neunziger weitgehend belächelt oder schlicht ignoriert. Doch seit den Nullerjahren und dem großen Revival der Electronic Dance Music" (EDM) gehören Scooter plötzlich sogar auf Rockfestivals zum guten Ton. So wunderte es 2006 kaum noch, dass der ehemalige Venom-Gitarrist Jeff Dunn die Jungs auf Tour begleitete. Im Jahr 2016 haben die Nordlichter auch das Indierock-Mekka Highfield beehrt, und wir waren ganz vorne mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast