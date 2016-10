WDR 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Sehnsucht nach Litauen / Sehnsucht nach dem Meer / Sehnsucht nach Natur / Sehnsucht nach Freiheit / Sehnsuchtsziel Vilnius D 2016 2016-10-22 04:40 Stereo Untertitel HDTV Merken Litauen besitzt eine Schönheit, die den Betrachter still werden lässt: einsame Küsten-, See- und Flusslandschaften und eine Weite, die sich so nur im Baltikum findet. Andrea Grießmann reist von Klaipeda über die Kurische Nehrung, das Memeldelta und den berühmten "Berg der Kreuze" bis nach Vilnius und zur Burg Trakai. Sie trifft dabei auf Menschen, die sich für ihre Heimat begeistern und Andrea Grießmann ihre ganz persönliche "Sehnsucht nach Litauen" erklären. Sehnsucht nach dem Meer Die Reise beginnt in Klaipeda, der ältesten Stadt Litauens. Im einzigen Hafen des Landes legen die Kreuzfahrtschiffe auf ihrer Reise durch die Ostsee an. Klaipeda, einst Zentrum des Memellandes, ist auch das Tor zur Halbinsel Kurische Nehrung. Sehnsucht nach Natur Die Kurische Nehrung verzauberte schon Generationen. Die großartige Natur mit Meer, Dünen, Wäldern und den stillen Gewässern des Haffs durchstreift Andrea Grießmann zusammen mit der Leiterin des Nationalparks Kurische Nehrung, die ihr auch Kultur und Bräuche der Litauer nahebringt. Sehnsucht nach Freiheit Der "Berg der Kreuze" ist ein Symbol von Glauben und Widerstand: Während der sow-jetischen Besatzung stellten die Litauer Tausende Kreuze zu Ehren der Deportierten auf. Moskau reagierte mit Baggern, die Litauer mit noch mehr Kreuzen. Nicht nur für Katho-liken aus der ganzen Welt ist der Berg der Kreuze ein magischer Ort. Sehnsuchtsziel Vilnius Litauens Hauptstadt ist schön und lebhaft, die gesamte Altstadt UNSECO Welterbe. Andrea Grießmann erlebt die junge Modeszene und trifft den deutschen Botschafter der "Künstlerrepublik U?upis", in deren Verfassung das "Recht auf Glück" steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön!