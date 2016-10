WDR 08:35 bis 09:55 Magazin Westart live Die Kunst der Verwandlung: der Schauspieler Samuel Finzi / Stimmgewaltig: der Musiker und Autor Thees Uhlmann / Wild und weise: die Autobiografie von Bruce Springsteen / "Die trinkende Frau": die Journalistin Elisabeth Raether / In der Kampfzone: Philipp Winklers Roman "Hool" / Auf großem Fuß: Der Künstler Hannes Helmke / "Beat Beat Heart": junges deutsches Kino auf dem Film Festival Cologne / Unter Strom: Kytes mit neuem Album / Außerdem: Der Keim ist da! D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Kunst der Verwandlung: der Schauspieler Samuel Finzi: Mal spielt er den empathischen Frauenversteher, mal den genialen Kriminalpsychologen. Er war der Mörder in der Filmdoku "Fritz Lang" und ist aktuell in der Romantikkomödie "SMS für Dich" zu sehen. Kaum ein Schauspieler hat so ein breites Repertoire wie Samuel Finzi. Neben seiner Arbeit für Film und Fernsehen steht er in großen Theaterrollen auf der Bühne. 2015 wurde er von der Zeitschrift "Theater heute" zum Schauspieler des Jahres gekürt. "Ich mag es nicht, wenn man mich festlegen will", sagt er. "Dann breche ich aus." 1966 im bulgarischen Plovdiv geboren, kam Samuel Finzi 1989 nach Berlin. In wenigen Monaten lernte er Deutsch und spielte bereits 1990 am Hebbel-Theater. Heute ist er einer der gefragtesten Darsteller in Deutschland. Am 13. Oktober kommt sein neuester Film "Affenkönig" in die Kinos. Stimmgewaltig: der Musiker und Autor Thees Uhlmann: Songschreiber, Musiker und Bestsellerautor: "Ich mach was mit Kunst", antwortet Thees Uhlmann der Einfachheit halber, wenn man ihn nach seinem Beruf fragt. Schon als Frontmann der Band Tomte hat er bewiesen, wie man mit Worten zaubern kann. 2011 startete der Gründer der Hamburger Indie-Band seine Solo-Karriere. Im vergangenen Jahr erschien sein erster Roman "Sophia, der Tod und Ich". In der Geschichte klingelt der Tod an der Tür des Erzählers. Doch anstatt ihn ins Jenseits zu befördern, nimmt er ihn und seine Exfreundin Sophia mit auf einen unfreiwilligen Roadtrip zwischen Himmel und Hölle. Jetzt hat Thees Uhlmann dem Kollegen Bruce Springsteen seine Stimme geliehen und die Autobiografie "Born to Run" als Hörbuch eingelesen. Wild und weise: die Autobiografie von Bruce Springsteen: Eine unglaubliche Zeitreise, ein biografisch-musikalisches Roadmovie, erzählt von einem der populärsten Rockmusiker unserer Zeit: Sieben Jahre lang hat Bruce Springsteen an seiner Autobiografie gearbeitet. Und wie auf der Bühne gibt er auch als Autor alles. Er schildert seine Erfolge und Niederlagen, sein Talent, seine Disziplin und seine Schwächen. Mit berührender Offenheit schreibt er über die schwere Depression, unter der er seit seiner Arbeit an "Born in the U.S.A." bis heute leidet, und schildert schonungslos die Ängste, die ihn verfolgen. "Born to Run" lässt die Leser (und Hörer) teilnehmen an der Wildheit und Weisheit eines Mannes, der nicht nur gelebt, sondern auch intensiv über sein Leben nachgedacht hat. "Die trinkende Frau": die Journalistin Elisabeth Raether: Sie kocht gern, sie isst gern und sie trinkt auch gern: die Journalistin und Autorin Elisabeth Raether. Für das Magazin der Wochenzeitung "Die Zeit" schreibt sie regelmäßig die Kolumnen "Wochenmarkt" und "Die trinkende Frau". "Warum soll man sich die Dinge nicht schön trinken, wenn sie hässlich sind?", fragt sie. "Man kann vieles sowieso nicht ändern." Jetzt ist "Die trinkende Frau" als Buch erschienen, eine Sammlung von Alltagsbeobachtungen und Reflexionen, die viel über gute Drinks und schlechte Gewohnheiten, noch mehr aber über unsere Gesellschaft aussagen. In der Kampfzone: Philipp Winklers Roman "Hool": Ein Roman über Hooligans? Über Schläger und Brutalos, denen man am liebsten nie begegnet? Deren Gewalt Abscheu erregt und uns sprachlos macht? Philipp Winkler, Jahrgang 1986, taucht in seinem Debütroman "Hool" tief ein in ein Milieu, das auf die meisten fremdartig und abstoßend wirkt. Sein Held Heiko, Ende 20, lebt am Rande der Gesellschaft. Die kaputte Familie hat er gegen seine neuen Blutsbrüder getauscht, eine verschworene Gemeinschaft von Hooligans, die sich buchstäblich durchs Leben boxen. Mit seinem knallharten, tieftraurigen und urkomischen Roman hat es der junge Autor auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Der Sieger wird am 17. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben. Auf großem Fuß: Der Künstler Hannes Helmke: Hannes Helmkes Thema ist der Mensch und sein Standpunkt in der Welt. Wie steht er im Leben? Welche Last tragen seine Füße? Wie pr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Hermanns Gäste: Gäste: Samuel Finzi (Schauspieler), Thees Uhlmann (Musiker), Elisabeth Raether (Journalistin) Originaltitel: Westart live