Wunderschön! Oh lala, La Wallonie - Belgiens französischer Süden / Mons - Europas Kulturhauptstadt 2015 / Bier, Käse und Fritten / Saxofon und Wassergärten

Savoir vivre: das Leben genießen und kleine Abenteuer erleben. Dafür steht die Wallonie, Belgiens französischsprachiger Süden. Stefan Pinnow macht sich auf den Weg: In Bouillon erkundet er die größte Burgruine Belgiens. In einer der schönsten Abteien des Landes in der Nähe von Kloster Orval probiert er das Bier, das die Mönche selbst brauen. In Han sur Lesse erkundet er die Tropfsteinhöhle und begibt sich in Dinant auf die Spuren von Adolph Sax. Unter die Erde geht es dann zum Duftbaron von Namur, der seine Parfümerie in die Kasematten verlegt hat. Stefan Pinnow paddelt auf der Lesse, klettert auf die Felsen bei Schloss Freyr und radelt an der Maas entlang. Er fährt mit dem Ausflugsschiff zu zwei historischen Schiffshebewerken am Canal du Centre und macht einen Streifzug durch Mons, Europas Kulturhauptstadt 2015.