WDR 02:00 bis 03:30 Comedy So lacht NRW D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken So lacht NRW - eine klare Aussage. Aber wie spricht eigentlich NRW? Was unterscheidet die Sauerländer sprachlich von den Menschen im Ruhrpott oder im Rheinland? Dieser Frage geht Moderator und Allroundtalent Bernd Stelter in heutiger Folge der beliebten WDR Primetime-Show "So lacht NRW" auf den Grund. Bei seinen humorvollen Nachforschungen bekommt er prominente Unterstützung: Herbert Knebel plaudert ganz privat als Kabarettist Uwe Lyko mit Bernd Stelter auf der Talkcouch, Käthe Lachmann analysiert sprachlich gewandt ihre letzte Urlaubskreuzfahrt mit Auktion, das Duo Ass-Dur setzt seine Sprachakrobatik am Flügel eher wortwörtlich um und Varietékünstler Otto Wessely verzaubert das Publikum auch ganz ohne Sprache mit seinen Tricks. Außerdem bringt Stand-Up-Comedian und Puppenspieler Martin Reinl seinen genialen Zugvogel zum Sprechen, die A-Cappella-Band Viva Voce präsentiert gekonnt die Sprache der Musik und Multikulti-Fan Kaya Yanar geht in unseren Nachbarländern auf eine spannende Sprachreise. Bei jeder Sendung unverzichtbar mit dabei: alte Sketch-Klassiker, neue Witze und natürlich Stammgast und Stimmungskanone "Blötschkopp" Marc Metzger. So lacht NRW. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernd Stelter Gäste: Gäste: Herbert Knebel, Bernd Stelter, Käthe Lachmann, Duo Ass-Dur, Otto Wessely, Martin Reinl, Viva Voce, Kaya Yanar, Marc Metzger Originaltitel: So lacht NRW

