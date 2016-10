WDR 12:55 bis 13:25 Magazin W wie Wissen Wenn Lebensmittel gammeln D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken - Wenn Lebensmittel gammeln Wie schnell verderben Lebensmittel? Ab wann ist ihr Verzehr nicht nur unappetitlich, sondern auch gefährlich? Und was passiert beim Gammeln eigentlich genau? "W wie Wissen" macht das Experiment und beobachtet einen Monat lang rund um die Uhr den Zerfall von Lebensmitteln. Was niemand in der eigenen Küche erleben will, das schaut Dennis Wilms sich ganz genau und aus der Nähe an: Was wird aus einem handelsüblichen Döner und was aus dem McDonalds-Menü, wenn es 30 Tage lang bei Zimmertemperatur herumliegt? Was ist haltbarer: ökologische oder industrielle Lebensmittel? Wie gefährlich ist Schimmel, und ab wann kommen die ersten Insekten? "W wie Wissen" zeigt, was die Zersetzungsprozesse auslöst, wann sie uns gefährlich werden und wodurch sie verzögert oder verhindert werden können. Geplante Themen: - Das Gammel-Experiment - Lebensmittelhygiene früher und heute - eine Zeitreise - Was steckt im "Chlorhuhn"? [W] wie Wissen im Internet: DasErste.de/wwiewissen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen