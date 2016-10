ARD alpha 18:15 bis 18:30 Bildungsprogramm Grips Deutsch Kreatives Schreiben D 2011 2016-10-21 07:45 16:9 Live TV Merken Wenn man eine tolle Geschichte liest, dann ist das entspannend und aufwühlend, faszinierend und auch animierend. Doch wie funktioniert das? Wie erzählt man gut und so, dass die Leser mehr wollen? Es gibt einige ganz grundsätzliche Dinge, die du beim Schreiben befolgen kannst - dann wird deine Geschichte sicher schon einmal verständlicher und man liest sie gern. Welche Regeln und Tipps das sind, zeigen dir Steffi Chita und ihre Schüler. Was du aber auch brauchst, um eine gute Geschichte zu erzählen, ist Fantasie und Spaß am Schreiben, denn eine gut erzählte Geschichte braucht Zeit und einiges an Arbeit - aber die lohnt sich! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefanie Chita Originaltitel: Grips Deutsch