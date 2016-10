ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin W wie Wissen Zu Risiken und Nebenwirkungen ... Zu Risiken und Nebenwirkungen? D 2016 16:9 Live TV Merken "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker." Jede Medikamentenwerbung endet mit diesen Worten. Doch wer tut das schon? Was in oft winziger Schrift in der Bleiwüste des Beipackzettels versteckt ist, geht ungelesen an den meisten Patienten vorbei - mitunter mit fatalen Folgen. Eine "seltene" Nebenwirkung der Antibabypille der dritten Generation sind Thrombosen, plötzliche Venenverschlüsse aufgrund verklumpten Bluts. "Selten" bedeutet in diesem Fall: bei 1 von 1000 Patientinnen jährlich. Bei Millionen von Frauen, die hormonell verhüten, kommen da einige tausend - auch lebensbedrohliche - Fälle zusammen. Und die neueren Pillen der vierten Generation sind womöglich sogar noch riskanter. Bekannte Nebenwirkungen sind kein Grund, ein Medikament nicht zuzulassen, so lange aus Sicht der Behörden der Nutzen die Risiken überwiegt. Doch was ist mit unbeabsichtigten Wirkungen, die erst später bekannt werden? "W wie Wissen" verabreicht wohldosierte Fakten dazu. Themen: * Keine Wirkung ohne Nebenwirkung? - Wenn der Hustensaft zur Schwangerschaft verhilft * "1+1=3" - Ungeplante Wechselwirkungen zwischen Medikamenten * Gesunde Natur? - Pflanzliche Heilmittel mit gefährlichen Nebenwirkungen * Zettelwirtschaft - Kann der MediPlan für jedermann die Medikamenten-Einnahme sicherer machen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen

