ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger To Buy or not to Buy D 1982 2016-10-22 10:30 16:9 Live TV Merken Jane schwärmt für die Werbespots im TV. Als eines Morgens ein Waschpulververtreter ihr einiges andrehen will, hat sie ihre Lektion so gut gelernt, dass sie den Spieß umdrehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

