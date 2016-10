ARD alpha 10:00 bis 10:15 Dokumentation Warum bin ich wie ich bin? Der Sinn des Lebens und die Angst vor dem Alter D 2015 2016-10-20 17:00 16:9 Live TV Merken Die beiden Reporter Nina und Michael begeben sich auf eine Spurensuche der besonderen Art: Sie wollen wissen, wie sie zu dem Menschen geworden sind, der sie heute sind. Anhand von Beispielen aus ihrem eigenen Leben zeigen Nina und Michael in dieser 12-teiligen Sendereihe die Entwicklungsstufen vom Baby bis zum Senioren auf und erörtern spezielle Fragen sowohl im Gespräch mit renommierten Wissenschaftlern und Experten als auch im Dialog mit Familie und Freunden. Unsere Reporter stellen sich die Sinnfrage. Sie sprechen mit einem Zen-Lehrer und einem Priester, um zu ergründen, was - vor allem alte Menschen - in der Religion zu finden hoffen. Michael macht sich Sorgen, als grimmiger Alter zu enden. Der Gerontologe Prof. Andreas Kruse kann ihn beruhigen: er zeigt ihm die schönen Seiten des Alters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warum bin ich wie ich bin?