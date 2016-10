ARD alpha 08:00 bis 08:30 Bildungsprogramm Englisch für Anfänger A Tour of Ireland D 1982 2016-10-22 10:00 Live TV Merken Jane und Russell verbringen ihren Urlaub, verkleidet als ein anderes bekanntes Paar, in Irland. Dort lernen sie so nebenbei einen amerikanischen Touristen kennen, der Irland in vier Tagen abhakt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Graham Pascoe Gäste: Gäste: Jane Egan, Russell Grant Originaltitel: Englisch für Anfänger

