Das Isergebirge im Norden der Tschechischen Republik gehört zu den Sudeten. Im Dreiländereck zwischen Tschechien, Polen und Deutschland liegt seit Jahrhunderten die Heimat der Glasmacher: Berghänge mit dichten Wäldern, reißende Bäche und Hochmoore prägen die Landschaft um die Städte Liberex (Reichenberg) und Jablonec nad Nisou (Gablonz). Die Lüster der Mailänder Scala, geschliffene teure Whiskygläser oder Strassgeschmeide für Hollywood-Diven, - das sind Glasschätze aus Nordböhmen. Früher war das Grenzgebiet überwiegend von deutschen Glasmachern besiedelt, nach dem zweiten Weltkrieg mussten die meisten von ihnen das Land verlassen, doch die Glastradition ist im Isergebirge lebendig geblieben. Nach der Wende hat die malerisch schöne Gegend mit der vielfältigen hochkarätigen Handwerkskunst einen touristischen Aufschwung erlebt. In Jablonec, der "Welthauptstadt" der Bijouterie, erinnern Jugendstilbauten und das Theater der berühmten Wiener Architekten Hellmer und Fellmer an die Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie. In den kleinen Städten mit den barocken Stadtkernen - wie Novy Bor (Haida) oder Kamenicky enov (Steinschönau) hat jede Glashütte ihre Spezialität. Für die einen ist rotes Rubinglas das Markenzeichen, für die anderen funkelndes Kristall- oder schlichtes Pressglas. Rezepturen und Zusätze zur Glasschmelze sind gut behütete Geheimnisse. Auf der Felsenburg Sloup soll sogar die Brille erfunden worden sein. In den Bergen sind die Orte rund um die alten Waldglashütten, z. B. das "Kultdörfchen" Jizerka (Klein-Iser), inzwischen berühmte Erholungsorte. Jeden Sommer wird in Jizerka das St. Anna-Fest gefeiert. Aus der ganzen Umgebung kommen dann die Handwerker zusammen und zeigen ihr Können auf dem kleinen Jahrmarkt. In den Gastwirtschaften wird heimische Küche aufgetischt: Gerichte mit Knödeln und "Heidelbeerkollatschen".