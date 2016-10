ARD alpha 21:45 bis 22:00 Literatur Das Buch der Bücher Über das Paradies D 2016-10-18 10:00 16:9 Live TV Merken Existenzielle Erfahrungen, Hoffnung und Zweifel, Trauer und Trost unzähliger Generationen spiegeln sich in den Büchern der Bibel. In jeweils 15-minütigen Episoden machen sich Gert Heidenreich, Anne-Isabelle Zils und Markus Fisher auf die Suche nach Textstellen, die die Kraft der biblischen Sprache und ihrer Botschaft spüren lassen: Das "Buch der Bücher" als Leseabenteuer! Existenzielle Erfahrungen, Hoffnung und Zweifel, Trauer und Trost unzähliger Generationen spiegeln sich in den Büchern der Bibel. In jeweils 15-minütigen Episoden machen sich Gert Heidenreich, Anne-Isabelle Zils und Markus Fisher auf die Suche nach Textstellen, die die Kraft der biblischen Sprache und ihrer Botschaft spüren lassen: Das "Buch der Bücher" als Leseabenteuer! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Buch der Bücher