ARD alpha 07:30 bis 07:45 Dokumentation Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik William Robert Grove und die Brennstoffzelle D 2008 16:9 Live TV Merken Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik. William Robert Grove und die Brennstoffzelle. Das Prinzip der Brennstoffzelle ist schon über 160 Jahre alt und gilt dennoch als Zukunftstechnologie. 1839 präsentiert der britische Physiker William Grove vor der Royal Institution in London eine erste funktionsfähige Brennstoffzelle. Er taucht zwei Platinelektroden in Schwefelsäure und umgibt die eine mit Wasserstoff, die andere mit Sauerstoff. Wie von ihm erwartet, fließt Strom: Damit ist die Brennstoffzelle erfunden. Für die Umwelt ist die Brennstoffzelle aber erst dann ein richtiger Gewinn, wenn es gelingt, als Energiequelle für die Wasserstoffherstellung mittels Elektrolyse Solar-, Wind- oder Wasserkraft zu benutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik Regie: Jörg Richter

