ARD alpha 21:00 bis 21:45 Dokumentation Igor Strawinsky - Porträt eines Komponisten Die Fernsehtruhe extra D 1966 Live TV Merken Der Film aus dem Jahre 1966 zeigt den russisch-französisch-US-amerikanischen Komponisten und Dirigenten Igor Strawinsky (1882-1971) unter anderem bei Proben mit dem NDR-Sinfonieorchester in Hamburg und bei Unterhaltungen mit dem Choreographen George Balanchine dem Schriftsteller Christopher Isherwood und Gerald Hearne in London und Los Angeles. Die Gespräche Strawinskys mit dem Schweizer Komponisten und Intendanten Rolf Liebermann über einige Arbeiten Strawinskys werfen Licht auf das Musikdenken und die Ästhetik des Künstlers. Zu sehen und hören sind Probenausschnitte unter anderem aus Werken wie "Apollon musagete", "Introitus" und "Variations". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Igor Strawinsky