ARD alpha 20:15 bis 21:00 Dokumentation BR-KLASSIK: Jukka-Pekka Saraste dirigiert Igor Strawinsky Der Feuervogel Jukka-Pekka Saraste dirigiert Igor Strawinsky D 2010 16:9 Merken Die Klangkörper der ARD sind seit deren Gründung ab 1945 die Zierden der Rundfunkanstalten. Das merkt man alleine daran, dass den Orchestern über die Jahrzehnte hinweg stets namhafte Dirigenten vorstanden. Viele dieser Maestri sind wahre Legenden der Klassischen ARD-alpha zeigt in einer Reihe die Chefdirigenten der Rundfunk-Klangkörper mit Meisterwerken bedeutender Komponisten, alle 14 Tage am Sonntag um 20:15 Uhr. Den Beginn machte am 2. Oktober Mariss Jansons mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und der Sinfonie Nr. 3 Es-Dur von Ludwig van Beethoven ("Eroica"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: BR-Klassik