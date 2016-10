ARD alpha 15:30 bis 16:15 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin D 2016 16:9 Live TV Merken * Billiger Luxus Luxus, das ist eigentlich etwas, das sich die meisten von uns nicht alle Tage gönnen können. Aber mittlerweile bieten sogar Discounter Shrimps oder Kaviar für wenig Geld an. Wie kann das sein? Ist die Produktion dieser Lebensmittel wirklich so viel günstiger geworden, oder hat die Sache einen Haken? "alles wissen" klärt auf, ob wir wirklich sorgenfrei im günstigen Luxus schwelgen können oder ob wir lieber die Finger von dem einen oder anderen Produkt lassen sollten. * Alkoholfrei genießen Ein Gläschen Wein oder ein Sekt zum Anstoßen - das Ritual ist schön, aber muss es immer mit Alkohol sein? Bei Bier gibt es seit vielen Jahren die autofreundliche, alkoholfreie Variante. Nun sind auch alkoholfreie Sekte und Weine auf dem Vormarsch. Doch schmecken die wirklich? Wir machen einen Test und haben dazu Weininteressierte eingeladen. Der Clou: Wir verraten ihnen nicht, dass die edlen Tröpfchen keinen Alkohol enthalten. Wird man uns auf die Schliche kommen? Und: Wie werden alkoholfreier Wein und Sekt überhaupt hergestellt? * Craft Beer - Revolution des Biergeschmacks Fast zwei Milliarden Hektoliter Bier fließen jährlich weltweit aus den Tanks der Brauereien. Obwohl rückläufig, ist der Bierkonsum ein riesiges Geschäft und deshalb dominiert von großen Brauerei-Konzernen. Die industriellen Biere - wie Helles, Pilsener oder Weißbier - bedienen einen Massengeschmack, doch manchen ist das zu langweilig. Die Sehnsucht nach individuelleren Geschmäckern ist groß. Wir treffen Craft-Brauer, die abseits von standardisierten Industrieprodukten nach kreativen Alternativen suchen. * Gewohnheitstypen Raphael ist Fallschirmtechniker und Sprunglehrer. Doch sein Beruf ist ihm nicht aufregend genug. Er braucht ständig neue Herausforderungen, springt erst von Bergen, dann von Hochhäusern und Brücken. Claudia ist anders. Die Buchhalterin ist ein Gewohnheitsmensch durch und durch. Ihr Tag ist immer gleich - Arbeiten und dann ein bisschen ums Pflegepferd kümmern. Psychologe Marcus Roth von der Universität Duisburg-Essen erklärt, warum manche Menschen regelrechte Gewohnheitstiere sind, während andere die Abwechslung und den immer neuen Kick suchen. * Rindfleisch - Wie hoch ist das Risiko? Rotes Fleisch ist krebserregend; das geht aus einer Meldung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hervor. Besonders verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst seien gefährlich und befinden sich damit in einer Kategorie mit Tabak, Asbest, Plutonium und Röntgenstrahlen. Aber wie groß ist der krebserregende Effekt von Fleisch und Wurst wirklich? Sollten wir lieber ganz die Finger davon lassen? * Sauna - finnische Lebensart und Erkältungsvorsorge? Die meisten Finnen gehen mindestens einmal in der Woche in die Sauna. Sowohl die Sauna als auch kalte Güsse nach Kneipp gelten unter Medizinern als immunstärkend. Denn durch das Wechselspiel von Wärme und Kälte steigt kurzfristig der Blutdruck. Kreislauf, Stoffwechsel und Atmung werden angeregt - eine Art Gefäßtraining. Aber stärkt die regelmäßige Sauna auch unser Immunsystem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen