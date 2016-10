ARD alpha 13:15 bis 14:00 Diskussion Wissen im Fluss Karsten Schwanke trifft Prof. Dr. Hermann Parzinger, Prä-Historiker D 2016 16:9 Live TV Merken Karsten Schwanke trifft führende Wissenschaftler zum Gedankenaustausch auf seinem Hausboot. Woran arbeiten die Forscher, was sind ihre größten Herausforderungen, was treibt sie an? In einem sehr persönlichen Gespräch lernen wir faszinierende Forschungswelten, aber auch den Menschen hinter der Wissenschaft kennen. Karsten Schwanke trifft führende Wissenschaftler auf seinem Hausboot, hier bietet sich die Möglichkeit für ein tiefgründiges, facettenreiches Gespräch, das die Wissenschaftler und ihre Forschungsarbeit ausleuchtet und ihnen umgekehrt auch die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit und ihre Motivation darzustellen. In der privaten und entspannten Atmosphäre gelingt es, mehr über die Bedeutung ihrer Forschung und ihren eigenen Antrieb zu erfahren. Ebenso wichtig sind aber auch persönliche Fragen zum Lebensalltag, zu Zielen, Wünschen und Problemen, die sich im täglichen Wissenschaftsbetrieb zeigen. "Wissen im Fluss" wird dadurch zu einer Plattform, die es für die vielen weltweit anerkannten Forscherinnen und Forscher in Deutschland so noch nicht gegeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karsten Schwanke Originaltitel: Wissen im Fluss