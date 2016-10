ARD alpha 03:25 bis 04:10 Dokumentation Auf den Spuren Alexanders Das Land des Goldenen Vlies GB 2012 16:9 Live TV Merken 1. Staffel, Folge 5: Was hatte Alexander den Großen an Asien fasziniert? David Adams erkundet die immensen Reichtümer Afghanistans, die Alexander und die Griechen einst nach Asien gelockt hatten: Tief im Hindukusch, in der Provinz Badakhshan in Afghanistan, befinden sich die bekanntesten Minen zum Abbau von Lapislazuli. Der blauglänzende Schmuckstein diente schon als Grabbeigabe für Tutanchamun. Doch hier hinterließen auch andere Eroberer ihre Spuren: Chinesen und Tibetaner, die wie Alexander einst um die Kontrolle der wichtigen Handelsrouten kämpften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alexander's Lost World

