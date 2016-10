ARD alpha 19:15 bis 20:00 Magazin odysso Das All, die Sterne und Du D 2016 16:9 Live TV Merken Mitte Oktober soll nach monatelanger Reise eine Raumsonde den Mars erreichen. Wissenschaftler hoffen, auf dem erdähnlichen Planeten Spuren des Lebens zu finden. Doch auch außerhalb des Sonnensystems suchen Forscher derzeit eifrig nach Hinweisen für die Existenz außerirdischen Lebens. Dank neuster Technik stehen die Chancen gut, innerhalb der kommenden zehn Jahre fündig zu werden. Das Wissenschaftsmagazin "odysso" greift die Faszination Weltall auf und begleitet Menschen, die aus Leidenschaft für die Sterne mehr Dunkelheit auf der Erde fordern. Mit einem Dunkelheitsmesser streifen diese Experten der Finsternis durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ihr Ziel: die Anerkennung besonders dunkler Regionen als "Sternenpark". Gezeigt wird auch, dass astronomisches Wissen nicht nur wichtig, sondern sogar überlebenswichtig ist. Denn die Bedrohung der Erde durch Asteroiden ist keine Science-Fiction, sondern real und braucht verlässliche Abwehrstrategien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!