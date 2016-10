KI.KA 20:10 bis 20:35 Dokumentation Berlin und wir! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die acht kommen sich näher. Die geflüchteten Jugendlichen haben den Mut, ihre bewegenden Lebensgeschichten zu erzählen. Doch wo steckt Bayan? Keiner hat von ihr gehört, Millane sorgt sich. Bayan hat ihre Mutter besucht, die sie seit einem Jahr nicht gesehen hat. Nun ist sie zurück und fährt zum ersten Mal in einer Seifenkiste. Akram und Linus geraten sich beim Kunstprojekt in die Haare, die Einladung in ein Tonstudio ist dagegen für beide das Highlight. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin und wir! Regie: Heike Raab Drehbuch: Heike Raab