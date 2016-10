KI.KA 18:00 bis 18:15 Kinderserie Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Bienenalarm! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bienenalarm!: Oh nein! Gerade als Wolle und Pferd im Garten ihren Kuchen essen wollen, taucht eine Biene auf. Pferd gerät in Panik und die beiden flüchten ins Haus, denn Bienen sind doch total gefährlich, oder nicht? Bei einem Imker wollen sie das genauer herausfinden. Dort erleben sie eine echte Überraschung: Bienen sind in Wahrheit ganz tolle und wichtige Tiere und gar nicht zum Fürchten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Paas (Wolle) Carsten Haffke (Pferd) Andrea Bongers (Finchen) Robert Missler (Günni) Karin Kaiser (Handspieler) Olaf Gladziejews (Handspieler) Friederike Linke (Rike) Originaltitel: Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Regie: Joachim Wolff, Dirk Nabersberg Drehbuch: Tordis Pohl, Carsten Haffke, Martin Paas, Martin Reinl, Nicholas Hause, Melanie Kuss Kamera: Robert Naczynsky, Hans-Joachim Boldt Musik: Gerd Gerdes