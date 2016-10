KI.KA 15:50 bis 16:35 Trickserie Lenas Ranch Die Reportage / Stuntfrau für einen Tag F, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Reportage: Lily, Vinas Pferd, soll in etwa zwei Wochen abfohlen. Weil Vina eine Woche verreist, bitte sie Lena, Lily auf der Ranch so lange zu pflegen. Sophie, eine Reitsportjournalistin, taucht auf und dreht eine Reportage über die werdende Pferdemama. Als Samantha zufällig mitbekommt, dass ausgerechnet Lena von Vina als Vertrauensperson ausgewählt wurde, lässt sie aus Rache Lily aus dem Gehege frei. Lily läuft auf die Straße und rennt ins Dorf, wo Lena und Sophie sie einfangen können. Auf der Ranch kommt es dann aber zu einer stressbedingten Frühgeburt. Stuntfrau für einen Tag: Cindy, ein reitendes Filmstarlet, ist zu Dreharbeiten in der Gegend. Sie sucht die Nähe zu den vier Freunden, weil sie trotz ihres Erfolges und ihrer vielen Talente insgeheim durch den Filmstress und ihren despotischen Vater nicht besonders glücklich ist. Bei einem Unfall mit Mistral verletzt sie sich. Um die Dreharbeiten zu retten, springt Lena als Stuntreiterin ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Christophe Maé, Felipe Salvida