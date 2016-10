KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Auf und davon D 2010 Stereo 16:9 Merken Auf und davon: Hinter dem Rücken ihres Vaters "leiht" sich Lina eine alte Segeljolle aus, die Konsul Diepenbrock der Gemeinde stiften will, und überredet Rasmus zu einer Segelpartie. Doch als das Boot gestohlen wird, ist Lina in der Patsche. Es muss wieder her, bevor ihr Vater etwas merkt. Hochverdächtig ist Sebastian Rössner, ein zwielichtiger Antiquitätenhändler, der sich auffällig für das alte Boot interessiert hat. Nach einer Zeugenaussage von zwei zehnjährigen Jungs ist Rössner mit der Jolle weggesegelt. Als sie Rössner genauer unter die Lupe nehmen, finden die Pfefferkörner heraus, dass er zwar mit illegal gehobenen Antiquitäten aus gesunkenen Schiffen handelt, aber als Dieb nicht infrage kommt. Eine üble Rolle spielen er und sein bösartiger Helfershelfer bei der überraschenden Lösung des Falles trotzdem - wie die Tatsache, dass die gestohlene Jolle beileibe nicht irgendein x-beliebiges Boot ist, sondern eine wertvolle Rarität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherina Unger (Sophie) Lale H. Mann (Lina) Julian Winterbach (Rasmus) Aurelia Stern (Emma) Harald Maack (Kunsthändler) Katharina Unger (Sophie) Kai Maertens (Sebastian Rössler) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Klaus Brix Musik: Mario Schneider