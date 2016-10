KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Der verhängnisvolle Sandsturm D, AUS 1996-2003 Stereo Dolby Live TV Merken Der verhängnisvolle Sandsturm: Tabaluga fällt auf einen gemeinen Trick von Humsin herein und kann nicht verhindern, dass ganz Grünland unter einer dicken Sandschicht begraben wird. Tabaluga fühlt sich schuldig an dem Unglück. Er will Grünland und seine Freunde verlassen. Shouhou, Happy und Digby machen sich auf die Suche nach dem "Baum des Lebens". Sein magischer Saft ist ihre letzte Hoffnung. Währenddessen trifft Tabaluga zufällig auf Nessaja. Die ihn zum "Fluss der Zeit" mitnimmt. Dort taucht Tabaluga in die Vergangenheit ein und beobachtet seinen Vater. Auch der hat einmal eine falsche Entscheidung mit weitreichenden Folgen getroffen. Diese Erkenntnis gibt Tabaluga wieder Kraft und Hoffnung. Schnell macht er sich auch auf den Weg zum "Baum des Lebens", um seinen Freunden zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Peter Maffay, Peter Wagner, Andy Sedlmaier, Titellied gesungen von Peter Maffay "Nessaja"