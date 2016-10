KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Das Geburtstagsgeschenk USA 2006 Stereo Wieder da Live TV Merken Das Geburtstagsgeschenk: Peter und Paul haben eine endlos lange Geschenkeliste für ihren Geburtstag zusammengestellt. Da fällt Opa Ringel die Geschichte ein, wie er einmal Geburtstag hatte: Nichts wünscht sich Ringel sehnlicher als den superschnellen Astroraketenschlitten aus dem Spielzeugladen. Seine Eltern erklären ihm, dass das Geld dieses Jahr etwas knapp sei, er solle zu seinem Geburtstag keine großen Geschenke erwarten. Ringel zeigt sich sehr verständig, ist aber nicht vom Glauben daran abzubringen, dass er den heiß ersehnten Schlitten bekommt. Schließlich ist der Geburtstag da und der Schlitten gehört nicht zu Ringels Geschenken. Gibt es etwas, womit Ringel getröstet werden kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Harriet Schock