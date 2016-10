KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Das Beste ist bestimmt, Du sprichst mit Bert" das meint die Soul-Sängerin Joy Denalane in der Sesamstraßen-Version ihres Hits "Was immer es ist". Sprechen soll Ernie mit Bert über den Ketchup-Fleck, den er in Berts Hemd gemacht hat. Ernies Geständnis fällt allerdings etwas ausführlicher aus als erwartet... Bei "So feiert die Welt" erklärt XieJie, warum beim Chinesischen Neujahrsfest die Farbe Rot so wichtig ist. Grobi streitet sich mit einem anderen Kellner um den Gast. Anstatt diesen nach seinen Wünschen zu fragen, bringen sie alle Gerichte, die auf der Speisekarte stehen. In den "Socks" hat es Nico mit einer kopflosen Schildkröte zu tun und Elmo und Annette verwandeln das Spielehaus in eine Schneekugel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Joy Denalane Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

