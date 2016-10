KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer imposanten Villa direkt am Gardasee beginnt für fünf Jungs, die sich noch nie zuvor getroffen haben, der spannendste Monat ihres Lebens: Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin starten ihren Sommerurlaub in Italien, ganz ohne Eltern. Ein riesiger Park direkt am See, und eine tolle Villa nur für die Jungs alleine: Ihre Unterkunft in Italien schlägt alle Erwartungen der Fünf. Doch schon nach dem ersten Kochen gibt es Probleme und zwar mit dem Abfluss in der Küche. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra