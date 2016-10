KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ SOS Tierklinik D 2016 Stereo 16:9 Merken SOS Tierklinik: Tierklinik Lesia in Düsseldorf ist die derzeit größte und modernste Kleintierklinik Deutschlands mit Hightechmedizin auf sechs Etagen und 150 Tierpatienten täglich. Und: Sie kümmert sich vor allem auch um Tiere in Not. Deshalb hat Moderator Eric sich diese Klinik ausgesucht, um dort als Tierhelfer in die Lehre zu gehen. Wie geht eigentlich Aqua-Jogging für Hunde? Wie bekomme ich eine Schildkröte in einen Kernspintomografen? Und wie fängt man einen Schwan mit einem gebrochenen Fuß ein? Eric findet es für uns heraus. Und er trifft Tierschützer Marco Lenzen, einen ehemaligen Multimillionär und Gründer der Tierklinik. Wie geht es ihm heute, nachdem sein ganzes Geld für die Tierklinik drauf gegangen ist? Ortswechsel: Die 13-jährige Ann Kathrin und ihr 17-jähriges Pferd Intenso sind seit vielen Jahren ein tolles Team. Doch Ann Kathrin macht sich große Sorgen: Intenso lahmt und muss vielleicht in einer Spezialklinik in Bayern operiert werden. Und eine Operation ist bei so einem riesigen Patienten nicht ohne Risiko. Intenso muss eine Vollnarkose bekommen und ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Wird Lieblingspferd Intenso wieder auf die Beine kommen? pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer. Mehr wissen über Tiere macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: Ulrike Schenk