Bobby & Bill Ausgeschnuppert? / Der Wettstreit F 2015

Ausgeschnuppert?: Bill hat ganz plötzlich seinen legendären Geruchssinn verloren und möchte auf keinen Fall, dass die anderen Hunde davon Wind bekommen. Natürlich plaudert Captain das Geheimnis aus und nun muss Bill beweisen, dass er immer noch alles "erschnuppern" kann. Caro weist ihn darauf hin, dass es ja noch andere Sinne gibt, die man benutzen kann. Wozu hat man zum Beispiel Ohren? Mit Hilfe seines Gehörs findet Bill nicht nur den Knochen, den Rocky versteckt hat, wieder. 

Der Wettstreit: Axel behauptet, dass Bill der schlechterzogenste Hund der Welt ist, was Bobby natürlich maßlos ärgert. Luna schlägt vor, dass Rocky und Bill in einem Wettbewerb zeigen sollen, wer von beiden besser gehorchen kann. Bill hat nicht die geringste Lust auf so einen Quatsch und weigert sich, mit Bobby für den Wettkampf zu trainieren. Werden die Freunde trotzdem gegen Axel und seinen Rocky gewinnen? 

Originaltitel: Boule & Bill 
Regie: Philippe Vidal