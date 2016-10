KI.KA 11:40 bis 12:05 Trickserie Bobby & Bill Ein unerwünschter Gast / Der Kater ist weg! F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein unerwünschter Gast: Bill und Caro sind allein zu Hause. Natürlich müssen sie das ausnutzen und so laden sie ihre Freunde zu einer Party ein. Doch plötzlich ist das Haus völlig verwüstet. Bill ist sehr enttäuscht von seinen Freunden. Aber kann er sich wirklich so in ihnen getäuscht haben, oder steckt vielleicht ein ganz anderer Störenfried dahinter? Der Kater ist weg!: Bobby und Marie wollen in diesem Jahr das Luftschiffwettrennen gewinnen. Doch Madame Stick hat ihre schöne Flugmaschine beschlagnahmt, weil Bill Captain angeblich verjagt hat. Gemeinsam mit Caro, Ming und Plüsch macht sich Bill auf die Suche nach Captain - der inzwischen seelenruhig den ganzen Vorrat an Katzenfutter verputzt, den Madame Stick in einem hohlen Baum vor ihm versteckt hat. Die Nachbarin entschuldigt sich bei den Freunden und mit ihrer Hilfe gewinnen Bobby und Marie den Wettbewerb am Ende sogar! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal