KI.KA 09:40 bis 09:55 Trickserie Das Zauberkarussell Das Kuddel-Muddel-Spiel F, GB 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Kuddel-Muddel-Spiel: Jedes Jahr wird das berühmte Kuddel-Muddel-Turnier veranstaltet. Pollux hasst dieses Spiel, weil immer Wilma gewinnt. Aber nicht dieses Mal. Diesmal will er gewinnen, auch wenn er schummeln muss. Margot merkt, dass Pollux was im Schilde führt. Sie behält ihn im Auge und erinnert ihn daran, wie wichtig Wilma dieses Spiel nimmt. Wer wird das Spiel gewinnen? Wilma auf ehrliche Weise oder Pollux mit schummeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Marieke Oeffinger (Margot) Stefan Günther (Castor) Jochen Bendel (Pollux) Eva Maria Bayerwaltes (Wilma) Claus Brockmeyer (Hugo) Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raoff Sanoussi, Stéphane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé