KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten werden heute gleich mehrere Kochmützen aufgesetzt. In einem Klappbilderrätsel verwandelt sich ein Koch in lustige Figuren. Wie sieht wohl ein "Ballerinakochritter" aus? Tanja und André versuchen sich an einem Zungenbrecher, bei dem es um einen stinkenden Koch geht. Aus Küchengeräuschen wird ein mitreißender Rap, der natürlich auch von einem Koch präsentiert wird. Papa Wutz wird etwas unfreiwillig zum Eisverkäufer, denn er muss Frau Mümmel vertreten, die mit einem verstauchten Fuß auf dem Sofa liegt. Die Zwillinge Emma und Jule erzählen, was an ihnen alles gleich ist und was nicht. Zum Schluss verabschieden sich Tanja und André mit einem Witz, bei dem es auch um Zwillinge geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

