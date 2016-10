KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf die Jungs-WG-Bewohner Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin wartet heute eine ganz besondere Aktion: Es geht hoch hinaus zum Paragliden in die Berge. In Folge fünf ist außerdem Feiern angesagt: Am Abend lädt sie ihr Segel-Lehrer zu einer Party in den Yachthafen ein. Eigentlich genau das Richtige für die Jungs doch der Abend läuft anders als erhofft. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra