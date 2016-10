KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland Kräftetausch USA 2012 2016-10-21 10:50 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kräftetausch: Bei der Bauchzeichen-Schnitzeljagd müssen alle Bärchis ihre Kräfte abgeben und in Zweierteams wieder einsammeln. Dabei landen Brummbärchi und Hurrabärchi auf dem letzten Platz, weil sie so verschieden sind und nicht zusammenarbeiten können. Als sie geschlagen das Ziel erreichen, sorgt ihre Streiterei dafür, dass der Kristall verloren geht, in dem alle Kräfte aufbewahrt werden. Die beiden wollen ihn wieder zurückbringen, aber ihre Suche kann nur Erfolg haben, wenn sie endlich lernen, das Wesen des anderen zu akzeptieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Maximilian Artajo (Sonnenscheinbärchi) Marie-Christin Morgenstern (Teile-gern-Bärchi) Frank Röth (Schmusebärchi) Nina Schatton (Wunderherzbärchi) Constantin von Jascheroff (Brummbärchi) Luisa Wietzorek (Harmoniebärchi) Originaltitel: Care Bears: Welcome to Care-a-Lot Regie: Jeff Gordon Drehbuch: Cliff Ruby, Elana Lesser, Amy Keating Rogers, Cindy Morrow, Evan Gore, Heather Lombard Musik: Richard Evans