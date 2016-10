KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Kopf oder Zahl D, AUS 2001 Stereo Dolby Live TV Merken Kopf oder Zahl: Tabaluga soll zum König von Grünland gekrönt werden. Aber so richtig glücklich ist er darüber nicht. In der Robe und mit der Krone fühlt er sich nicht besonders wohl. Seine Freunde reden ihn bereits so förmlich an. Das gefällt Tabaluga auch nicht. Und dann soll er auch noch ständig Entscheidungen für seine Grünländer treffen. Als Arktos die Grünländer vor die Frage stellt, ob sie einen Winterpark haben möchten oder nicht, spitzt sich die Lage zu. Digbys Münze, Kopf oder Zahl, bringt die Entscheidung für den Park. Natürlich hat Arktos nichts Gutes im Sinn. Er versucht, mit Hilfe des Parks endlich das Sagen in Grünland zu bekommen. Aber da hat er die Rechnung ohne Happy und Digby gemacht. Und zu guter Letzt überrascht Tabaluga die Grünländer mit einer ganz besonderen Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Clive Harrison