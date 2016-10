KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Roger Cicero ist zu Gast in der Sesamstraße. Er liefert eine neue Version seines Hits "Zieh die Schuh aus". Statt das Zimmer aufzuräumen, verkleiden sich Ernie und Bert als Ritter und Piraten. Roger Cicero ist fasziniert. Doch da kommt die Mutter und brüllt: "Zieht das Zeug aus" ... In "Grobis Restaurant" gibt es für den blauen Gast selbst im Park kein Entkommen vor Grobi. Außerdem nimmt Elmo Annette mit auf Weltreise und bei den "Socken" sorgt ein flauschiges Kätzchen für einige Turbulenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roger Cicero Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

