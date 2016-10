KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Ein Tag voller Streiche GB 2009 Stereo Dolby 16:9 Live TV Merken Ein Tag voller Streiche: Einmal im Jahr wird der Elfen-Jux-Tag gefeiert. Da spielen sich Alle gegenseitig Streiche. Zuerst wird Holly das Opfer von Ben. Sie findet seine Streiche aber nicht lustig und rächt sich an ihm. Nanny Plum ermahnt sie, niemals aus Wut zu zaubern, denn dann gibt es nur Unheil. Doch als auch Nanny Plum durch die Streiche des Weisen Alten Elfen in Wut gerät, hält sie sich selbst nicht an diese Zauberregel - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

